2 milyar dolarlık dev satın alma

CNBC’nin haberine göre, Alibaba Ceo'su Daniel Zhang, satışın Çinin gelecekteki e-ticaret pazarıyla alakalı güven ortamı oluşturduğunu belirterek Koala ile servis ve deneyimlerini geliştireceklerini söyledi.

Dijital pazarlama, medya ve ticaret ile ilgili fikir ve eğilimler sağlayan yan pazar araştırma şirketi eMarketer, Haziran ayında yaptığı araştırmayla dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin'in 2019 yılında ABD'den üç kat daha fazla satış yaparak 1 trilyon 935 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.