Ekonomi 2 milyon turist çekecek

2 milyon turist çekecek

Ekonomi

2 milyon turist çekecek

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından ‘2020 En İyi Uluslararası Marina’ ve ‘2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası’ seçilen Bodrum’daki Yalıkavak Marina, 2021 sezonuna yeni yatırımlarla başladı. // Hülya Çaylak-POSTA

25 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “2021’de ultra lüks perakende, mücevher ve yiyecek-içecek sektöründe marinanın lüks olanaklarını genişletmek için çok çalışacağız. Bu yıl marinaya 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

DIOR'DAN ÖZEL KOLEKSİYON

Yalıkavak Marina’nın korona mücadelesinde konuklarının takdirini kazandığını ileten Akaltan, “2020’de pandemi etkisinden bağımsız olarak uzun dönem kontrat yapan tekne sayımızda önemli bir artış oldu. Tüm sağlık önlemlerine harfiyen uyarak operasyonlarımızı sürdürdük ve en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmadan sezonu kapattık. Türkiye’deki ilk Dior pop up mağazasının yanı sıra ilk Novikov Bodrum restoranını açtık. Hatta Dior ile çok özel bir Bodrum koleksiyonu çalıştık” diye konuştu.

YÜZDE 100 DOLULUK HEDEFİ

2021’de yüzde 100’e yakın doluluğa ulaşmayı beklediklerini söyleyen Akaltan, “Bunun için son derece profesyonel bir çalışma ekibi kurduk ve çok yoğun mesai harcıyoruz. Amacımız marinamızı ziyaret eden üst gelir grubundaki yabancı turistlerin sayısını ve dolayısıyla ülkemize yönelik döviz girişini arttırmak. Halihazırda dünya pazarında üst segmentte yer alan faklı markalar ile yakın temas içerisindeyiz” dedi.

DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYACAK

Yalıkavak Marina olarak amaçlarının Türkiye’yi dünyanın en iyi ve en profesyonel lüks resort destinasyonlarından biri haline getirmek olduğunu söyleyen Akaltan, şöyle konuştu:

“2020’de 1000’den fazla tekne marinamızı ziyaret etti ve bunların 100’den fazlası aralarında ikonik M/Y Madame Gu, M/Y Voice, M/Y Arrow, M/Y Vertige’nin de bulunduğu süper yatlardı. Süper yatlarla ülkemize gelen turistler kişi başı en çok döviz bırakan grup olduğundan dolayı gelecek sayı büyük önem taşıyor.”

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