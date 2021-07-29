Sunuculuğunu ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy ve başarılı oyuncu Emre Kınay’ın gerçekleştirdiği törende, adeta yıldız yağmuru yaşandı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından geniş bir katılımla gerçekleşen 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde davetliler, Hande Yener ve Serdar Ortaç konserleriyle keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Doğtaş, Philips, Carrefoursa, Aktif Bank, Little Caesars, Madame Coco gibi markalar ödüllerini alırken sektöründe başarılı, fark yaratan, zirveye koşan pek çok önemli markaya da ödülleri takdim edildi.

Kadir Doğulu, İrem Helvacıoğlu gibi başarılı isimlerin de geceye katılarak ödüllerini aldığını belirten Strong Medya Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Strong Medya Aş olarak 4 hafta gibi kısa bir sürede organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’miz organizasyon kalitesiyle konuklarımız tarafından çok beğenildi. Bu zamana kadar her bir organizasyonumuzda bir öncekine göre ilkler ve yenilikler yapmayı başarmıştık. Bu başarımızı 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’mizde de sürdürdük.’’ dedi.

YILIN KARMA KONUT PROJESİ ÖDÜLÜ DELTA İZSİZ HOLDİNG’İN

İçerisinde hastane, rodison markalı otel, 1.200 öğrenci kapasiteli okulun da bulunduğu Delta Dubai Comfort projesi ödülün sahibi oldu. Gece de ödülü Delta İzsiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz aldı.

Seyithan İzsiz ‘‘ Kuruluşundan bu güne kadar 80.000 aileyi konut sahibi yapan, çalışanlarımız, hizmetkar arkadaşlarımız adına ben bu ödülü almak istiyorum. Aileme, çocuklarıma, kardeşlerime ve eşime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinize keyifli geceler diliyorum. ’’ dedi.

YILIN MİMARI VE MİMARİ PROJE ÖDÜLÜ PROF. DR. BARBAROS SAĞDIÇ’IN

Konutlardan endüstriyel yapılara, dünyanın onlarca ülkesinde ödüllü projelere imza atan Mimar Barbaros Sağdıç AB Grup teknoloji üssü projesiyle Yılın Mimarı ve Mimari proje ödülünün sahibi Barbaros Sağdıç oldu.

Barbaros Sağdıç ‘‘ Bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu ödülü Londra, İstanbul, Dubai ve Newyork’ ta ki tüm takım arkadaşlarımız adına alıyorum. Bu arada bize bu imkanı sağlayan AB Grup Holding ve onun Başkanı Muhsin Bayrak’a da şükranlarımı sunuyorum. ’’ dedi.

YILIN E-DÖNÜŞÜM MARKASI ÖDÜLÜ EDM BİLİŞİM’İN

Güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul, Ankara ve İzmir’ de dört ayrı yedeklemeli veri merkezli alt yapısıyla e-dönüşüm alanında liderliği göğüsleyen Edm Bilişim, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nin de Yılın Lider E-Dönüşüm markası ödülünün sahibi oldu. Gecede ödülü EDM Bilişim adına İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş aldı.

Özcan Ermiş ‘‘ Ben organizasyonu düzenleyenlere ve değerli katılımcılara çok teşekkür ederim. Firmamız Edm 6 yıllık bir firma İtalya, Türkiye ve Rusya’da hizmet veriyoruz. %100 Türk sermayeli bir firmayız. Sektör olarak büyük başarılara imza atıldı. E-fatura, elektronik imza, kayıtlı elektronik posta. Şöyle özetleyebilirim bugün ki değeriyle 6 yılda 50 milyar TL katkı sundu ekonomiye ve yılda da 25 milyon ağacı kurtarıyor. Teşekkür ederim. ’’ dedi.

YILIN EN İYİ İŞ VE EKONOMİ PROGRAMI ÖDÜLÜ DİTİJAL AÇI’NIN

Genç girişimcilerin ve startup’ların sesi olan, onların hedeflerine ulaşmada katkı sağlayan, sosyal sorumluluk bilinciyle iş insanı Ali Erhan Binici tarafından hazırlanan program Türkiye Lider Marka Ödülleri Tören’inde Yılın En İyi İş ve Ekonomi Programı Ödülünün sahibi oldu. Gece de ödülü programı hazırlayan Ali Erhan Binici aldı.

Ali Erhan Binici ‘‘ Bu bir sosyal sorumluluk projesi, bir iş insanının televizyon karşına geçip program yapması çok zor ama amacım starup’lara girişimlere destek olmak. Çünkü onlar Türkiye’nin geleceği ve bu desteğin aslında herkes tarafından sağlanmasını istiyorum. Büyük olasılıkla bu ödül de biraz motivasyon olsun diye, bu işi profesyonelce yapan herkesin affına sığınıyorum. Keyifli bir gece diliyorum. Teşekkür ediyorum. ’’ dedi.

BEGÜM DOĞULU’YA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ

Kariyer ve başarı öyküsü ile girişimcilere ilham ve motivasyon kaynağı olan ve sıfırdan kurduğu Begüm Yat’ bugün dünyanın onlarca ülkesinde faaliyet gösteren bir şirketler grubuna dönüştüren Begüm Doğulu, gecede Denizcilik Sektörü Yılın Girişimcisi Ödülü’nün sahibi oldu.

Begüm Doğulu ‘‘ Herkese iyi akşamlar dilerim. Öncelikle bu güzel geceyi organize eden herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Marifet iltifata tabidir ve Strong Medya’nın bizleri böyle geceler organize ederek, başarılarımızı taçlandırarak onure ettiği için tüm Strong Medya ekibine teşekkürlerimi tekrar sunmak istiyorum. Şirketim hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1997 yılında 2.000 dolar sermayeyle ve kahveciden ödünç aldığım bir tabure ile iş hayatına başladım. Şu an Türkiye’de 7 ofisim var. Begüm Şirketler Grubu’nu kurdum. Bünyemiz altında Begüm Yatçılık, Barka Gemicilik, Doğulu Otomotiv, Markiz Otelleri Konakçılık ve Promarin Kumanyacılık bulunmakta. Ayrıca yurtdışında Küba, İspanya, Malta ve Arnavutluk olmak üzere dört farklı ülkede ofislerimiz bulunmaktadır. Bu ödülü tüm değerli iş arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, beni bugüne taşıyan değerli çalışanlarım adına alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. ’’ dedi.

YILIN DENETİM VE DANIŞMANLIK MARKASI ÖDÜLÜ DKR DANIŞMANLIK’IN

Hukuk, vergi, denetim, muhasebe, danışmanlık, iç denetim, insan kaynakları yönetimi ve kurumsal finansman danışmanlığı konularında hizmet veren Dkr Danışmanlık, gecede Yılın Denetim ve Danışmanlık Markası Ödülü’nün sahibi oldu Şirket adına ödülü ise Genel Müdür Ekrem Öncü aldı.

Ekrem Öncü ‘‘ Herkese merhaba Strong Medya ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü Dkr ailesi, çok değerli mükelleflerimiz, Borsa Gündem ve Gündem Medya ailesi adına alıyorum. Yaklaşık 7 yıldır Gündem Medya ailesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi Eğlenceler diliyorum. ’’ dedi.

YILIN FRANCHISE MARKASI ÖDÜLÜ OSES ÇİĞKÖFTE’NİN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Tören’inde Yılın Franchise Markası Ödülü sektörün öncüsü Oses Çiğköfte’nin. Ödülü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar aldı.

Osman Yaşar ‘‘ 1993 yılında seyyar arabayla Beyazıt Meydan’ında başladığım çiğköfte satışına, bugün 1246. Şubemi açmış bulunarak devam etmekteyim. Bu ödülü yaklaşık 10.000 çalışanım adına alıyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Çok teşekkür ediyorum. ’’ dedi.

YILIN PARA TRANSFER VE ÖDEME SİSTEMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ AKTİF BANK-UPT PARA SİSTEMİ’NİN

Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu olan Upt, dünya genelinde 5 kıtada, 200’e yakın ülkede 400.000 işlem noktasıyla büyümeye devam ediyor. Türkiye Lider Marka Ödülleri Tören’inde Yılın Para Transfer ve Ödeme Sistemleri Markası Ödülünü şirketin Genel Müdürü Hakan Özat aldı.

Hakan Özat ‘‘ Bizi bu ödüle layık gören seçisi kurul üyelerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Upt olarak bugün 10 ülkede ki faaliyetlerimizle 500.000 üzerinde müşterilerimizin uluslararası para transferlerinde tercih ettiği uluslararası para transferi markasıyız. Bunun arkasında çok güçlü bir ekip var ve ben bu ödülü tüm UPT ailesi adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. ’’ dedi.

YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ ÖZGÜR KAPLAN’IN

Bella Grup markasıyla yatırımlarına devam eden Özgür Kaplan sağlık alanında hayata geçirdiği onlarca yatırım ile Türk ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Türkiye Lider Marka Ödülleri Tören’inde Yılın Genç Girişimcisi Ödülü’nün sahibi Özgür Kaplan oldu.

Özgür Kaplan ‘‘ Merhabalar öncelikle bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Kariyerimizde birçok ticari hamle gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen geçen seneye göre büyüme hacmimizi iki katına çıkarttık. Frankofon ülkeler de bu sene 6. Ülkeye daha giriş yapıyoruz. Ekibime de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde buradayız. ’’ dedi.

SAĞLIK TURİZMİ YILIN ÇIKIŞ YAPAN MARKASI ÖDÜLÜ BELDENTE’NİN

Beldente Markasıyla sağlık turizminde önemli bir boşluğu dolduran şirket her geçen gün artan şube sayısıyla sektörde ki büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Lider Marka Ödülleri Tören’inde Sağlık Turizmine Katkı Ödülü’nün sahibi Beldente oldu. Gecede ödülü şirket sahibi Aziz Kaplan aldı.

Aziz Kaplan ‘‘ Herkese merhabalar. Beldente ailesi olarak böyle bir gece de bulunmaktan onur duyuyoruz. Bizler Fransa ve Frankofon ülkelerine sağlık sektöründe hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde ülke ekonomisine bir nebze de olsa biz de katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Buzdağının arkasında görünmeyen ekibime de çok teşekkür ediyorum. ’’ dedi.

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