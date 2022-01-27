Yeni alınan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile gıda fiyatlarını düşürmek için 20 üründe ihracat belli dönemler kısıtlanabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

Resmi Gazete'de yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir."

HANGİ 20 ÜRÜNÜN İHRACATINDA BAKANLIK YETKİLİ KILINDI?

Buna göre, tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak. Bu düzenleme ile gıda fiyatlarını düşürmek için 20 üründe ihracatın belli dönemler kısıtlanabileceği belirtiliyor.



