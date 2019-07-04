658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor. İnternette sıklıkla 2019 Kırkpınar Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu aratılıyor. İşte Tarihi Kırkpınar Güreşleri ile ilgili detaylar…

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Edirne'de başlıyor. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda 2 binin üzerinde pehlivan, 658. buluşma için bir araya gelecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, "Cihan Pehlivanı" Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 6 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

FAVORİ GÜREŞÇİLER

Güreşlerde geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu'nın yanı sıra İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor.

Bu pehlivanların dışında Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Erkal, Şahali Kurt, Ünal Karaman, Osman Aynur, Serhat Balcı, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Mustafa Batu, İsmail Koç, Mustafa Kemal Karaboğa, Hamza Köseoğlu, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Furkan Durmuş Altın, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

RECEP KARA GÜREŞMEYECEK

Kırkpınar'ın 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara, geçen yıl Ali Gürbüz'le güreşindeki yenilgisinde kule hakemlerinin kasıtlı kararları olduğu iddiasıyla "Kırkpınar benim için bitmiştir." diyerek bir daha güreşmeyeceğini geçen hafta açıkladı.

Ordulu Kara, güreşleri izleyeceğini ancak güreşmeyeceğini ifade etmişti.

SON 10 YILDA KEMER AKDENİZ-KARADENİZ ARASI GEZİYOR

Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanına bakıldığında 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti.

2014 yılı Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara başpehlivanlığı haricinde Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri hep Antalya'ya taşıdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

KIRKPINAR TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

AA