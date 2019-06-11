Lavanta tarımının yaygınlaşması, genel tarım faaliyetlerinin iyileştirilmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilen Lavanta Festivali internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 2019 Lavanta Festivali ne zaman? İşte Lavanta Festivali ile ilgili merak edilenler...

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde ikincisini düzenlediği "Lavanta Tarla Günleri"nin açılışı lavanta tarlasında yapıldı. Edirne Valiliği himayelerinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde ikincisinin düzenlediği festivalin açılışı lavanta tarlasında yapıldı.

Tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki olan lavanta aynı zamanda turistik bir ürün olarak gezginlerin de dikkatini çekiyor.

Edirne turizmine katkıda bulunan Lavanta Festivali’nde hafta boyu hem hasat yapılacak hem de çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival, tarlada konser, söyleşi ve hasat şenliği ile 16 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.