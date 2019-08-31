2019 transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftalarında takımların transfer hareketliliği hala devam ediyor. Peki 2019 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman kapanacak?
Ligdeki takımlar eksiklerini kapatmak için büyük çaba gösteriyor. Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken 2019 transfer sezonu ne zaman bitiyor merak konusu oldu.
2019 transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Yaz transfer sezonu 2 Eylül 2019 Pazartesi günü sona erecek. Takımlar Pazartesi gününe kadar kadrolarına takviye yapabilecek ve federasyona bildirebilecek.
2019-2020 sezonunun ara transfer dönemi ise 4 Ocak 2020'de başlayıp 31 Ocak günü sona erecek.
16 Ağustos'ta başlayan Cemil Usta sezonu 29 Aralık'ta devre arası tatiline girip 17 Ocak'ta tekrar başlayacak. Sezon 17 Mayıs 2020'de sona erecek.