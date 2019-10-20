2019’da dünyanın en değerli 10 markası

Interbrand'in dünyanın en değerli markaları raporuna göre, ABD’li teknoloji şirketleri bu yıl da değer kazandı. Perakende sektöründeki dev marklar da listeye girmeyi başardı. İşte marka değeri en yüksek 10 şirket.

20 Ekim 2019, Pazar 13:56
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2019’da dünyanın en değerli 10 markası

10- Disney: 44,3 Milyar Dolar

9- McDonald’s: 45,3 Milyar Dolar

8- Mercedes-Benz: 50,8 Milyar Dolar

7- Toyota: 56,2 Milyar Dolar

6- Samsung: 61,1 Milyar Dolar

5-Coca-Cola: 63,3 Milyar Dolar

4-Microsoft: 108,8 Milyar Dolar

3- Amazon: 125,2 Milyar Dolar

2-Google: 167,7 Milyar Dolar

1- Apple: 234,2 Milyar Dolar




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