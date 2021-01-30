Ekonomi 2020 yılının en çok kazandıranı yine arazi oldu

2020 yılının en çok kazandıranı yine arazi oldu

Ekonomi

2020 yılının en çok kazandıranı yine arazi oldu

Koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız karantina sonucu arazi yatırımı yapanların sayısı arttı. Daha önce kırsalda yaşayanların tercih ettiği arazi yatırımı, artık beyaz yakalıların da tercih ettiği bir araç haline geldi. 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı da yüzde 140'lara varan artışlarla arazi yatırımları oldu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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‘Toprağın değeri anlaşıldı’

Arsa yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve toprağın kazancının tüm yatırım araçlarını her zaman geride bıraktığını vurgulayan Re/max 7 Tepe Arsa Geliştirme Direktörü Mert Başaran, "Yatırımcı enflasyona ve dalgalanmalara karşı riskini düşürecek, zaman içinde parasını eritmeyecek, tersine kazandıracak yatırım araçları arayışında. Pandemi ile birlikte şehirden, kalabalıklardan uzaklaşma, rahat nefes alabileceği alan isteği ile arsa satışlarında rekorlar kırılıyor. Sadece yatırımcılar değil, herkes toprağın değerini daha iyi anladı. 2020 yılında toplam arazi satışında yüzde 50 artış yaşandı" dedi.

Uygun fiyattan alıp bekliyorlar 

En çok talep gören bölgelerin devletin büyük projeler geliştirdiği, OSB kurduğu ya da yol geçeceğini beyan ettiği Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Arnavutköy, Çatalca gibi bölgeler olduğunu aktaran Başaran, "Örneğin 30 bin TL birikimi olan ve ev alamayan kişi, Kütahya’da kurulan bir OSB'nin yakınında 6-7 dönüm bir yer alıp yatırım yapabilir ve OSB’nin büyümesi ile ciddi kazanç sağlayabilir. Arazi yatırımında önemli olan henüz potansiyel değerine ulaşmamış gelecek vadeden yerleri uygun fiyatlı iken alıp beklemek. Biz genelde yatırımcımıza imarı olmayan 'tarla' statüsünde yerler sunuyoruz. İmarı olan yerler zaten belli bir değer seviyesine ulaşmış oluyor. İmarı olmayan yer ise imar geldiğinde çok ciddi değer kazanıyor. Ben herkese çocuğu doğduğunda 30-40 bin lira civarında da olsa küçük bir arsa almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Uzun vadeli bir yatırım

Yatırımcı vizyonuyla hareket eden kişilerin yerin metrekare fiyatının uygun olması ve ileride değerlenecek bir yer olması ile ilgilendiğini ifade eden Başaran, "Bir de bütçelerini bölerek birkaç yer almayı hedefliyorlar, böylelikle imar çıkmasını bekledikleri dönemde riskleri minimize edilip kazanç potansiyelini de artırıyorlar. Arazi yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu biliyor, minimum beş sene bekleyecek bir bütçe ile yatırıma karar veriyorlar. Tabi güneyde deniz kenarında bir yerim olsun düşüncesiyle yola çıkanlar da var. Ancak deniz kenarında güzel bir yer, daha yüksek metrekare fiyatlarından alıcı buluyor. Dolayısı ile ilerde kazandırma oranı aynı oranda olmuyor" açıklamasını yaptı.

Tablo

2020 yılında ne kadar kazandırdılar?

Altın %55.9

Borsa %29

Euro %36.4

Dolar %24.8

Arsalardaki değer artışı*

Karaburun %142

Şile %140

Kütahya %139

Ayvacık %132

Gökçeada %130

Kocaeli Körfez %115

Silivri %113

Bayramiç %110

Eskişehir %98

Bodrum %95

Milas %93

Sakarya %90

*Bölgeden 1-5 dönüm arazilerin medyan fiyatları baz alınmıştır.


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