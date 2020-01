2020 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday gösterilen rapçi Lizzo, evine 3 ödülle döndü. Bu yıl 62'ncisi düzenlenen törene, en iyi dünya müziği dalında aday olan Türk grup Altın Gün, ödül kazanamasa da Grammy tarihine 'ilk Türk grup' olarak adını yazdırdı. Bu yılın sürprizi ise ABD eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'den geldi. Michelle Obama, anılarını kaleme aldığı kitabı Becoming’in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında Grammy kazandı.

Lizzo, ödül töreninde unutulmaz bir performans sergiledi.

18 yaşındaki Billie Eilish, 3 ödül birden aldı.

Altın Gün

Altın Gün'ü geride bırakarak En İyi Dünya Müziği ödülünü kazanan Angelique Kidjo oldu.

62'nci Grammy töreninde ödül kazananlar

En iyi pop solo: "Truth Hurts," Lizzo

Yılın şarkısı: Bad Guy,” Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

En iyi country şarkısı: “Speechless," Dan + Shay

En iyi komedi albümü: Dave Chappelle – Sticks & Stones

En iyi country ikili ya da grup performansı: Dan + Shay – Speechless

Yılın kaydı: Lizzo – Truth Hurts

En iyi pop ya da grup performansı: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road

En iyi pop vokal albüm: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

En iyi dans, elektronik müzik: The Chemical Brothers – No Geography

En iyi rock performansı: Gary Clark Jr. – This Land

En iyi metal performansı: Tool – 7empest

En iyi rock albümü: Cage The Elephant – Social Cues

En iyi alternatif müzik albümü: Vampire Weekend – Father of the Bride

En iyi R&B performansı: Anderson .Paak Featuring André 3000 – Come Home

En iyi geleneksel R&B albümü: Lizzo – Jerome

En iyi kentsel çağdaş albüm: Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)

En iyi R&B albüm: Anderson .Paak – Ventura

En iyi rap performansı: Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy – Racks In The Middle

En iyi rap şarkısı: 21 Savage featuring J. Cole – A Lot

En iyi country solo performans: Willie Nelson – Ride Me Back Home

En iyi country şarkısı: Tanya Tucker – Bring My Flowers Now

En iyi country albümü: Tanya Tucker – While I’m Livin’

En iyi Latin pop albüm: Alejandro Sanz – #Eldisco

En iyi Latin rock ya da alternatif albüm: Rosalía – El Mal Querer

En iyi tropikal Latin albüm: Marc Anthony – Opus ve Aymée Nuviola – A Journey Through Cuban Music arasında paylaştırıldı.

Klasik müzik dışı yılın en iyi yapımcısı: Finneas

En iyi gospel albümü: Kirk Franklin – Long Live Love

En iyi derleme film müziği: Lady Gaga & Bradley Cooper – A Star Is Born

En iyi sözsel albüm: Becoming — Michelle Obama

En iyi enstrümantal kompozisyon: “Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite” — John Williams,

En iyi remiks kaydı: I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix),” Tracy Young (Madonna)

En iyi müzik videosu: Old Town Road (Official Movie),” Lil Nas X featuring Billie Ray Cyrus

En iyi dans kaydı: Got to Keep On,” The Chemical Brothers

En iyi dans- elektronik albüm: No Geography, The Chemical Brothers





Haberin fotoğrafları için tıklayın Facebook ilanından 2020 Grammy Ödülleri'ne: Altın Gün