2020 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen, 'Müziğin Oscarları' olarak adlandırılan Grammy Ödüllerini sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine Kobe Bryant'ın ani ölümünün acısı damga vurdu. Tören boyunca bir yandan ödül sevinci yaşanırken bir yandan da Bryant için gözyaşı döküldü. En iyi dünya müziği dalına aday gösterilen Türk grup Altın Gün, geceden ne yazık ki eli boş ayrıldı. Genç şarkıcı Billie Eilish, yine ödülleri topladı.
2020 Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday gösterilen rapçi Lizzo, evine 3 ödülle döndü. Bu yıl 62'ncisi düzenlenen törene, en iyi dünya müziği dalında aday olan Türk grup Altın Gün, ödül kazanamasa da Grammy tarihine 'ilk Türk grup' olarak adını yazdırdı. Bu yılın sürprizi ise ABD eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'den geldi. Michelle Obama, anılarını kaleme aldığı kitabı Becoming’in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında Grammy kazandı.
Lizzo, ödül töreninde unutulmaz bir performans sergiledi.
18 yaşındaki Billie Eilish, 3 ödül birden aldı.
Altın Gün
Altın Gün'ü geride bırakarak En İyi Dünya Müziği ödülünü kazanan Angelique Kidjo oldu.
62'nci Grammy töreninde ödül kazananlar
En iyi pop solo: "Truth Hurts," Lizzo
Yılın şarkısı: Bad Guy,” Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell
En iyi country şarkısı: “Speechless," Dan + Shay
En iyi komedi albümü: Dave Chappelle – Sticks & Stones
En iyi country ikili ya da grup performansı: Dan + Shay – Speechless
Yılın kaydı: Lizzo – Truth Hurts
En iyi pop ya da grup performansı: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road
En iyi pop vokal albüm: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
En iyi dans, elektronik müzik: The Chemical Brothers – No Geography
En iyi rock performansı: Gary Clark Jr. – This Land
En iyi metal performansı: Tool – 7empest
En iyi rock albümü: Cage The Elephant – Social Cues
En iyi alternatif müzik albümü: Vampire Weekend – Father of the Bride
En iyi R&B performansı: Anderson .Paak Featuring André 3000 – Come Home
En iyi geleneksel R&B albümü: Lizzo – Jerome
En iyi kentsel çağdaş albüm: Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)
En iyi R&B albüm: Anderson .Paak – Ventura
En iyi rap performansı: Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy – Racks In The Middle
En iyi rap şarkısı: 21 Savage featuring J. Cole – A Lot
En iyi country solo performans: Willie Nelson – Ride Me Back Home
En iyi country şarkısı: Tanya Tucker – Bring My Flowers Now
En iyi country albümü: Tanya Tucker – While I’m Livin’
En iyi Latin pop albüm: Alejandro Sanz – #Eldisco
En iyi Latin rock ya da alternatif albüm: Rosalía – El Mal Querer
En iyi tropikal Latin albüm: Marc Anthony – Opus ve Aymée Nuviola – A Journey Through Cuban Music arasında paylaştırıldı.
Klasik müzik dışı yılın en iyi yapımcısı: Finneas
En iyi gospel albümü: Kirk Franklin – Long Live Love
En iyi derleme film müziği: Lady Gaga & Bradley Cooper – A Star Is Born
En iyi sözsel albüm: Becoming — Michelle Obama
En iyi enstrümantal kompozisyon: “Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite” — John Williams,
En iyi remiks kaydı: I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix),” Tracy Young (Madonna)
En iyi müzik videosu: Old Town Road (Official Movie),” Lil Nas X featuring Billie Ray Cyrus
En iyi dans kaydı: Got to Keep On,” The Chemical Brothers
En iyi dans- elektronik albüm: No Geography, The Chemical Brothers
Haberin fotoğrafları için tıklayınFacebook ilanından 2020 Grammy Ödülleri'ne: Altın Gün