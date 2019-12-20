2020 Koç burcu yorumu: 2020 yılında Koç burçlarını neler bekliyor?

Değişim gezegeni Uranüs geçen yıl 7 Mart’ta kişisel evinizden çıktı. Bolluk gezegeni Jüpiter 3 Aralık 2019’da kariyer evinize geçerek köklü değişim gezegeni Plüton ile hareket etmeye başladı. 2020 yılı 20 Aralık’a kadar size güç verecek. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edeceksiniz. Ketum ve kararlı olursanız şartlar sizden yana yön değiştirecek. Disipline eden Satürn, mart ve ekim arası kafanızı karıştırabilir. Bu sürede Kova ve Oğlak’ta ileri ve geri giderek sizi yeni deneyimlere hazırlayacak. Birçok değişim sizi bekliyor, biraz gerginlik olabilir. Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars, bu yıl 5 burçta dolaşarak yılın son 6 ayını kişisel evinizde geçirecek. Bu yıl 6 tutulma olacak. Aile, yuva, meslek, iletişim ve uzak yolculuklar evlerinizi etkileyecek.





2020 Koç burcu iş hayatı

Bu yıl tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. İletişim ve zeka gezegeni Merkür’ün geri gittiği şubat, martın ilk haftası, haziran ve temmuzun ilk haftası ve ekimde dikkatli olun. Dış ilişkilerinizi başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Aşkla işi birbirine karıştırmayın. Kariyer açısından güçlü bir yıl sizi bekliyor. Ocak, haziran ve temmuzda gerçekleşecek tutulma sayesinde kendinizi ortaya koyan işler yapacaksınız. Dengeönemli Bu yıl entelektüel konular ilginizi çekecek. Bol seyahatli günlere hazır olun. Çevrenizle yaşadığınız

çatışmalar daha dayanıklı olmanızı sağlayacak. Kardeşler ve kan bağınız olan kişilerle evinizi kapsayan konularla ilgili ilginç günler geçireceksiniz. Yedi yıl boyunca değişim gezegeni Uranüs finans evinizde ilerleyecek. Ocak, haziran, temmuzla birlikte önemli ve uyumlu açılar alacaksınız. Kazançlarınızı dengeleyeceksiniz. Varsa borçlarınızı düzenleyeceksiniz. Satamadığınız bir mülkünüz ve mirasınızla ilgili çözüm bulacaksınız. Bu yıl da hırslı ve başarılı olacaksınız. Para size başkalarının yaratacağı fırsatlar üzerinden gelecek. Daha çok çalışıp daha çok kazanacaksınız.





2020 Koç burcu aşk hayatı

Bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak. Aşk gezegeni Venüs, mayıs ve haziranda geri gidecek. Bazılarınız okul ve iş aşklarını baharda evliliğe dönüştürebilir. Sosyal yaşamda birlikte olduğunuz kişilerle aranızda duygusal ilişkiler gelişecek, romantik günler sizi bekliyor. Tutulmalar üçüncü iletişim evinizde olacak. Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı mesleğe sahip olduğunuz kişilerle aranızda çekim oluşacak, acele etmeyin. Öfkelenmeyin Eski dostlarınızla bir araya gelebilir, dostluğu aşka tercih edebilirsiniz. Aile aşkın önüne geçebilir. Sizden daha genç kişilerle sosyal aktiviteler yapacak, daha genç hissedeceksiniz. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici

aşkları da gündeme getirebilir. Bu etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size destek verecek. Mayıs ve haziranda aşk gezegeni Venüs geri gidiyor, o dönemde ilişkinizle ilgili kesin karar vermeyin. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmayın. Yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden isteyin. Bu yıl iletişim çok önemli. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahatça kullanacaksınız.





2020 Koç burcu sağlık

Duygusal sorunlarınızın ,sinir sisteminizi etkilemesine izinvermeyin. Ani ve sert hareketlerden kaçının, eklemlerinizi koruyun. Uykunuza önem vermelisiniz. Ayaklarınızı dinlendirin. Meditasyon, yoga iyi gelebilir. Düzenli egzersizle vücudunuzu zinde tutun. Beslenmede aşırıya kaçmayın. Uyku düzenine dikkat!





Yönetici Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Kırmızı

Taşı: Elmas

Uğurlu gününüz: Salı

Başarı renginiz: Beyaz, pembe, bej

Aşk renginiz: Kırmızı, mavi, sarı, turuncu

Sağlık renginiz: Kahverengi

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