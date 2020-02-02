Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci’nin ele aldığı 2020 kozmetik trendleri﻿﻿ni ele aldı.

Şaşırtan ilk gelişme: İçilebilir kozmetik

İçilebilir kozmetik ürünler; vitamin serumları ve içilebilir kolajen dediğimiz ürünler olacak. Kelle paça veya ilik suyu ile alınan kolajen artık içilebilir olarak kadınların ve erkeklerin gündeminde yer alacak. Çünkü kelle paça veya ilik suyu ile hazırlanan yiyecekler yüksek kolajen kaynağı olmasının yanı sıra yüksek kolesterolün de habercisi oluyor. Düşünün ki, 15 veya 30 gün boyunca her gün kelle paça veya ilik suyu içmeniz gerekiyor ki vücut, ihtiyacı olan kolajeni kazanabilsin. 2020 ile birlikte artık bu kalıplar yıkılacak tamamen doğal içerikten 14, 15 veya 30 günlük setlerde içilebilir kolajen ile kadın erkek fark etmeksizin herkes bedeninin ve cildinin ihtiyacı olan kolajeni farklı tatlarda alabilecekler.

İçilebilir ürünlerde amaç, hem kemik- kas hem de cilt bariyerinin ihtiyacı olan yapılanmayı farklı tat ve aromalarda sığır veya balık kökenli kolajen ile sağlamak. İçilebilir kolajenlerin yanı sıra içilebilir veya sürülebilir vitamin serumları da 2020 yılında revaçta olacak. Hali hazırda pek çok marka bu anlamda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına başlamıştı ve 2020 yılında bu çalışmaların ürünlerini sıklıkla göreceğiz. Piyasada satılan ürünler de var ancak bunlar yurt dışından gelen ürünler, yeni yıl ile birlikte yerli markalar da atağa geçecek.

Doğaya dönüş yılı: 2020

Doğal aroma terapi yağları, buhurdanlık esansları ve natürel ürünler… 2020 yılında özellikle kadınların talebi doğaldan yana olacak. Ev keyfini ikiye katlayan uçucu buhurdanlık yağları ile evlerin enerjisi dengelenirken hoş kokularla rahatlama hissi artacak.Aroma terapi yağlar aynı zamanda uçucu yapıda olması sebebiyle koku olarak zihni yormadan rahatlamada etkili oluyor. 2020 yılında aroma terapi yağlarının yanı sıra göreceğimiz diğer ürünler ise natürel kökenli ve içerikli olacak. İçeriğinde esans olmayan, doğal hammadde ile üretilmiş ürünlerin kullanımı artacak.

Cilt bakım bilinci artacak

Yeni yıl ile birlikte özellikle cilt bakımının öneminin yanı sıra dermokozmetik ve doğru ürün kullanımında da bilinç artacak. Özellikle kullanıcı eğilimlerini incelediğimizde sebum değeri yüksek olan cilt sahiplerinin yoğun nemlendirici kremler kullandığını ve sonucunda akne problemi yaşadıklarını, kuru cilt sahiplerinin de maske kullandığını ve ciltte çatlamalar yaşadığını ölçümlüyoruz. Yanlış ürün kullanımı ile birlikte oluşan problemlerin de yeni yılda artan bilinçle azalacağını bekliyoruz. Kozmetik ürünlerin yanı sıra daha doğal bileşenlere sahip dermokozmetik ürünlerin de kullanımında yeni bir bilinçlenme bekliyoruz. Özellikle natürel ürün kullanımına yönelen tüketici, renkli kozmetik ürünlerde de vegan tercih edecek. Tüm bu gelişmeler tabi ki sektörün büyümesi için de bir fırsat olarak görülmeli ve doğru okunmalıdır. Kozmetik ve alt segmentlerinde kendilerini kanıtlayan markaların büyüme planlamalarına natürel ürünler, içilebilir kozmetikler, vegan ürünler ve aroma terapi yağları girecek.

Yüzyıllık güzelliğin ajan hammaddesi: Probiyotikler

Antik dönemlerden günümüze miras kalan bir güzellik sırrı 2020 yılında açığa çıkmaya hazırlanıyor. Probiyotik içeren bakım ürünleri yeni yıl ile birlikte cildimize ve bedenimize güzellik katacak. Antik Mısır döneminde süt ve geleneksel yoğurdun cilt bariyerini koruyucu ve yenileyici etkisi yeni dönemde yeni ürünlerin içeriğini oluşturacak. Probiyotik bilindiği gibi besin desteği olarak alındığında sindirim sistemi üzerinde dengeleyici ve yatıştırıcı etkiye sahip dolayısıyla topikal yolla uygulandığında aynı etkiyi cilt üzerinde gösterecek. Kısacası 2020 yılında kozmetik sektörü mini bir evrim yaşayacak ve gelenekselin teknoloji ile birleşimine tüm kullanıcıları tanık edecek. Geleneksel hammadde ve yöntemler, 2020 teknolojisiyle birleştiğinde kozmetik severlerin güzelliğine değer katacak bir yıl bizleri bekliyor.