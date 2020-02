Tüm dünyada ilgiyle beklenen 92. Akademi Ödül Töreni için geri sayım başladı. Bu gece yarısından sonra TSİ: 03:00'te başlayacak olan Oscar ödül töreninde beyaz perdenin en iyileri açıklanacak. Peki, 2020 Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 92. Akademi Ödül Töreni (Oscar) ile ilgili merak edilenler...

Sinemanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar ödül töreni, 91. kez gerçekleştirilecek. Her sene büyük bir ihtişamla başlayan ve hakkında çokça konuşulan Oscar Ödülleri oyuncuların, yapımcıların ve yönetmenlerin boy göstereceği kırmızı halı geçidiyle başlayacak.

Türkiye saatiyle Oscar saat kaçta ve hangi kanalda?

Tüm dünyanın merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak. 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak olan Akademi ödülleri, 1 no’lu beIN MOVIES OSCARS kanalında olacak. Tören yayını saat 00:00 itibariyla başlayacak saat 03:00'te kırmızı halı geçidi gerçekleşecek. 04:00'te ise Oscar ödül töreni start alacak. Törende, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Özgün Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Makyaj, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Kostüm Tasarımı dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

İşte 2020 Oscar adayları

En Çok Adaylık Kazanan Filmler

- "Joker" — 11

- "Once Upon a Time In Hollywood" — 10

- "The Irishman" — 10

- "1917" — 10

- "Parasite" — 6

- "Marriage Story" 6

- "Little Women" — 6

- "Bombshell" — 3

Oscar adayları listesi

En İyi Film

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite





En İyi Kadın Oyuncu

- Cynthia Erivo, "Harriet"

- Saoirse Ronan, "Little Women"

- Scarlett Johansson, "Marriage Story"

- Charlize Theron, "Bombshell"

- Renee Zellweger, "Judy"





En İyi Erkek Oyuncu

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"

- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Adam Driver, "Marriage Story"

- Joaquin Phoenix, "Joker"

- Jonathan Pryce, "The Two Popes"





En İyi Yönetmen

- Bong Joon-ho, "Parasite"

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

- Martin Scorsese, "The Irishman"

- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

- Al Pacino, "The Irishman"

- Joe Pesci, "The Irishman"

- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Anthony Hopkins, "The Two Popes"





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Laura Dern, "Marriage Story"

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh, "Little Women"

- Margot Robbie, "Bombshell"

- Kathy Bates "Richard Jewell"





En İyi Yabancı Dilde Film

- "Corpus Christi" (Polonya)

- "Honeyland" (Makedonya)

- "Les Miserables" (Fransa)

- "Pain and Glory" (İspanya)

- "Parasite" (Güney Kore)





En İyi Ses Kurgusu

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker





En İyi Özgün Müzik

- Hildur Gudnadottir (Joker)

- Alexandre Desplat (Little Women)

- Randy Newman (Marriage Story)

- Thomas Newman (1917)

- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)





En İyi Kısa Animasyon Film

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister





En İyi Kısa Film

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbours' Window

- Saria

- A Sister





En İyi Belgesel

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland





En İyi Animasyon Film

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4





En İyi Uyarlama Senaryo

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes





En İyi Ses Miksajı

- Ad Astra

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood





En İyi Görüntü Yönetmenliği

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood





En İyi Orijinal Şarkı

- Toy Story 4

- Rocketman

- Breakthrough

- Frozen 2

- Harriet





En İyi Görsel Efekt

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker





En İyi Prodüksiyon Tasarımı

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite





En İyi Kurgu

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite





En İyi Saç ve Makyaj

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917





En İyi Orijinal Senaryo

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite





En İyi Kısa Belgesel

- In The Absence

- Learning to Skateboard In A Warzone

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha