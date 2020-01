2020 SAG Ödülleri sahiplerini buldu Oscar öncesi son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG Ödülleri’ni (Ekran Oyuncuları Birliği) kazananlar, Los Angeles’ta yapılan törenle sahiplerine verildi. 'Parasite' sinema dalında, 'Crown' ve 'The Marvelous Mrs. Maisel' ise drama ve komedi dizileri dallarında 'en iyi kadro' ödüllerini aldı. 'Judy' ile Renée Zellweger, 'Joker' ile Joaquin Phoenix, 'Marriage Story' ile Laura Dern, 'Once Upon a Time in Hollywood' ile Brad Pitt de ödüllendirilen oyuncular oldu. İşte 2020 SAG Ödülleri’ni kazananların tam listesi...