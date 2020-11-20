2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı
Şifre yönetimi işi yapan NordPass şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, internet kullanıcıları tarafından kullanılan en kötü şifre her yıl olduğu gibi '123456' oldu.
20 Kasım 2020, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
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Panama merkezli şifre yönetim şirketi NordPass tarafından yapılan araştırmada 275 milyon 699 bin şifre incelendi. Şifrelerin yüzde 56'sının aynı şifreler olduğunu tespit eden şirket, sadece 122.894.788 veya yüzde 44'ünün benzersiz olduğunu söyledi.
2020 yılının en kötü şifrelerini sıralayan şirket, 200 şifre arasında 2.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kalan "123456" birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 961 binden fazla kişi tarafından kullanılan ve 7.8 milyondan fazla ihlale maruz kalan "123456789" yer aldı.
Üçüncü sırada yer alan "picture1", en yaygın 200 şifre listesinde diğerlerine nazaran daha güvenli görülürken dördüncü sırada İngilizce şifre anlamına gelen "password", beşinci sırada ise "12345678" geldi. İlk 10 arasında "111111," "123123," "12345," "1234567890" ve son olarak Portekizce "şifre" anlamına gelen "senha" yer aldı.
NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond, “İlk 10 sıradaki şifrelerden 8 tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir” ifadelerini kullandı.
Listeye göre 2020’nin en kötü 20 şifresi ise şu şekilde:
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aron431
password1
qqww1122