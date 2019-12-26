2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

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2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

AA

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