Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek 31 Aralık’a kadar 716 liraydı. 1 Ocak itibarıyla 800 lira olarak uygulanıyor. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

Rapor parası

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme 1 Ocak itibarıyla ayakta tedavide 56.84 liradan 65.40 liraya, yatarak tedavilerde 42.63 liradan 49.05 liraya çıktı. Bu parayı Bağkurlu da alır.

Hasta bakanlara

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak artık aylık 1305 lira yerine 1.458 lira ödüyor. Evde bakım parası almak için Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.

Doğum halinde

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 6.367 liradan 7.325 liraya çıktı. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin.

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 180 lira olan bu ödeme de 1 Ocak itibarıyla 201 liraya çıktı.

Emekli olamayana

Bazı sigortalılar yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya da dilekçeyle başvurmak gerekiyor.