2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok 25 bin 36 adetle Renault marka otomobil satıldı. Renault'u ikinci sırada Fiat ve üçüncü sırada Volkswagen izledi. İşte 2020 ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları...
03 Haziran 2020, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.
Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
TOPLAM: 183.095
MARKA: INFINITI
SATIŞ ADEDİ: 0
MARKA: ASTON MARTIN
SATIŞ ADEDİ: 6
MARKA: BENTLEY
SATIŞ ADEDİ: 6
MARKA: MASERATI
SATIŞ ADEDİ: 7
MARKA: LAMBORGHINI
SATIŞ ADEDİ: 7
MARKA: FERRARI
SATIŞ ADEDİ: 8
MARKA: ALFA ROMEO
SATIŞ ADEDİ: 19
MARKA: LEXUS
SATIŞ ADEDİ: 40
MARKA: SMART
SATIŞ ADEDİ: 41
MARKA: MAZDA
SATIŞ ADEDİ: 49
MARKA: JAGUAR
SATIŞ ADEDİ: 86
MARKA: PORSCHE
SATIŞ ADEDİ: 97
MARKA: KARSAN
SATIŞ ADEDİ: 158
MARKA: SSANGYONG
SATIŞ ADEDİ: 175
MARKA: DS
SATIŞ ADEDİ: 212
MARKA: SUBARU
SATIŞ ADEDİ: 225
MARKA: ISUZU
SATIŞ ADEDİ: 267
MARKA: MINI
SATIŞ ADEDİ: 364
MARKA: IVECO
SATIŞ ADEDİ: 392
MARKA: SUZUKI
SATIŞ ADEDİ: 634
MARKA: LAND ROVER
SATIŞ ADEDİ: 737
MARKA: MITSUBISHI
SATIŞ ADEDİ: 898
MARKA: JEEP
SATIŞ ADEDİ: 1.161
MARKA: VOLVO
SATIŞ ADEDİ: 1.437
MARKA: NISSAN
SATIŞ ADEDİ: 2.364
MARKA: BMW
SATIŞ ADEDİ: 2.798
MARKA: DACIA
SATIŞ ADEDİ: 8.234
MARKA: TOYOTA
SATIŞ ADEDİ: 9.156
MARKA: OPEL
SATIŞ ADEDİ: 9.392
MARKA: PEUGEOT
SATIŞ ADEDİ: 14.479
MARKA: FORD
SATIŞ ADEDİ: 19.015
MARKA: VOLKSWAGEN
SATIŞ ADEDİ: 19.294
MARKA: FIAT
SATIŞ ADEDİ: 24.946
MARKA: RENAULT
SATIŞ ADEDİ: 25.036