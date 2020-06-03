Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

TOPLAM: 183.095

MARKA: INFINITI

SATIŞ ADEDİ: 0

MARKA: ASTON MARTIN

SATIŞ ADEDİ: 6

MARKA: BENTLEY

SATIŞ ADEDİ: 6

MARKA: MASERATI

SATIŞ ADEDİ: 7

MARKA: LAMBORGHINI

SATIŞ ADEDİ: 7

MARKA: FERRARI

SATIŞ ADEDİ: 8

MARKA: ALFA ROMEO

SATIŞ ADEDİ: 19

MARKA: LEXUS

SATIŞ ADEDİ: 40

MARKA: SMART

SATIŞ ADEDİ: 41

MARKA: MAZDA

SATIŞ ADEDİ: 49

MARKA: JAGUAR

SATIŞ ADEDİ: 86

MARKA: PORSCHE

SATIŞ ADEDİ: 97

MARKA: KARSAN

SATIŞ ADEDİ: 158

MARKA: SSANGYONG

SATIŞ ADEDİ: 175

MARKA: DS

SATIŞ ADEDİ: 212

MARKA: SUBARU

SATIŞ ADEDİ: 225

MARKA: ISUZU

SATIŞ ADEDİ: 267

MARKA: MINI

SATIŞ ADEDİ: 364

MARKA: IVECO

SATIŞ ADEDİ: 392

MARKA: SUZUKI

SATIŞ ADEDİ: 634

MARKA: LAND ROVER

SATIŞ ADEDİ: 737

MARKA: MITSUBISHI

SATIŞ ADEDİ: 898

MARKA: JEEP

SATIŞ ADEDİ: 1.161

MARKA: VOLVO

SATIŞ ADEDİ: 1.437

MARKA: NISSAN

SATIŞ ADEDİ: 2.364

MARKA: BMW

SATIŞ ADEDİ: 2.798

MARKA: DACIA

SATIŞ ADEDİ: 8.234

MARKA: TOYOTA

SATIŞ ADEDİ: 9.156

MARKA: OPEL

SATIŞ ADEDİ: 9.392

MARKA: PEUGEOT

SATIŞ ADEDİ: 14.479

MARKA: FORD

SATIŞ ADEDİ: 19.015

MARKA: VOLKSWAGEN

SATIŞ ADEDİ: 19.294

MARKA: FIAT

SATIŞ ADEDİ: 24.946

MARKA: RENAULT

SATIŞ ADEDİ: 25.036







