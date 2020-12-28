Ekonomi 2021 yılında AGİ ne kadar olacak?

2021 yılında AGİ ne kadar olacak?

Ekonomi

2021 yılında AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile beraber AGİ tutarları da değişecek. 2021 yılında AGİ ne kadar olacak?

28 Aralık 2020, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk açıklamasında, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak." dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.

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AGİ ne kadar olacak? 

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.

2020 AGİ ücretleri

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ nedir?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

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