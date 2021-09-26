2021 yılının en çok izlenen filmi belli oldu
2021'in en çok izlenen filmi belli oldu. Amerika gişesinde en yüksek hasılatı yapan film, Marvel filmi Black Widow'u geride bıraktı. Yine bir süper kahraman filmi olan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) yeni bir numara!
26 Eylül 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu ve Amerika gişesinde, yılın eski lideri olan bir diğer Marvel filmi Black Widow'u geride bıraktı. Beyazperde'nin haberine göre, cuma günü, Simu Liu'nun oynadığı süper kahraman macerası 3 bin 952 salondan 3,59 milyon dolar daha kazandı ve bu da toplam brüt 186,7 milyon dolar olan Black Widow'u geride bırakmaya yetti.
BLACK WİDOW'U GERİDE BIRAKTI
Temmuz ayında prömiyeri yapılan Black Widow, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 183,5 milyon dolar kazandı. Bu rekoru kıran Shang-Chi, sinema sektörü için önemli bir dönüm noktası oldu çünkü, Black Widow” gibi hem salon, hem platformlarda aynı anda yer alan filmlerin aksine Shang-Chi, sadece sinema salonlarında gösterime girdi.