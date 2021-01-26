Ekonomi Son dakika: 2021'in ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika: 2021'in ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Ekonomi

Son dakika: 2021'in ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 lira oldu.

26 Ocak 2021, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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2020 yılının ikinci yarısında 37 bin 70 Türk lirası olan bedelli Askerlik ücreti 2021 yılında arttı.

2021 Yılının ilk 6 ayı için bedellik askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre yeniden belirlendi. Yeni hesaba göre bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 Türk lirası oldu. Dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402 euro olarak belirlendi.

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Dövizle askerliğe kur ayarı 

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

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