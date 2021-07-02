Futbol 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve yeri belli oldu

2022 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve yeri belli oldu

Futbol

2022 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve yeri belli oldu

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'da oynanacağını açıkladı. St. Petersburg'taki finalin tarihi de belli oldu.

02 Temmuz 2021, Cuma 15:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'da verdi. St. Petersburg'da oynanacak finalin tarihi ise 28 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Maç Yeni Zenit Stadyumu ya da bilinen ismiyle Gazprom Arena'da oynanacak. Stadı normalde Zenit kulübü kullanıyor.

2023 Şampiyonlar Ligi finali ise bilindiği üzere İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş kemerleri sıkmak için Vida'yı sıkıyor