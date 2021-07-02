2022 Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve yeri belli oldu

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'da verdi. St. Petersburg'da oynanacak finalin tarihi ise 28 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Maç Yeni Zenit Stadyumu ya da bilinen ismiyle Gazprom Arena'da oynanacak. Stadı normalde Zenit kulübü kullanıyor.

2023 Şampiyonlar Ligi finali ise bilindiği üzere İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.