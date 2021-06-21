Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı haftanın ilk iş gününde en çok merak edilen konular arasında geliyor. 21 Haziran Pazartesi sabahında gram altın ve çeyrek altın yükselirken, 22 ayar bileziğin gram fiyatında düşüş gözlendi. İşte altın fiyatlarında bugün yaşanan son gelişmeler…

21 HAZİRAN PAZARTESİ 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında geçen hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya değer artışı ile başlayan gram altının alış fiyatı 499,90 TL olurken, satış fiyatı 499,99 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda değer artışı yaşayarak yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,49 artışla çeyrek altının fiyatı 810,00 TL olurken, satış fiyatı 825,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı yaşadığı yükselişle birlikte 1.616,00 TL olurken, satış fiyatı 1.647,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya devam ediyor. 21 Haziran Pazartesi sabahında tam altının 3.241,44 TL seviyelerinde işle görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı değer artışı ile tamamlayan cumhuriyet altını yeni haftaya düşüşle başladı. Yüzde 0,30 oranında değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını 3.294,00 TL’den alınıp 3.344,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yeni haftaya yükselerek başlayan 14 ayar altının alış fiyatı 274,09 TL, satış fiyatı ise 328,94 TL.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının gram fiyatı haftanın ilk iş gününde yüzde 0,08 oranında değer kaybının ardından 362,71 TL’den alınıp, 362,92 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?