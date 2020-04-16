2.1 milyon kişiye temel ihtiyaç kredisi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başında, dar gelirli vatandaşlara sağlanan destekler geliyor. Bu amaçla şu ana kadar milyonlarca vatandaşa, milyarlarca lira kaynak aktarıldı. Ödemeler, gün geçtikçe peyderpey yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada desteklerde gelinen son noktaya dikkat çekerken, özel bankaların tutumunu da sert bir dille eleştirdi. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında devreye aldıkları tüm yardımların, vatandaşlara ulaşması için adeta bir seferberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Berat Albayrak, bu dönemde dar gelirli vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin başladığını hatırlattı.

Albayrak, 2.1 milyon aileye 1.000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını ve bu sayının çok yakında 4.4 milyon aileyi bulacağını söyledi.

Cuma itibarıyla hesaplarda

Kamu bankaları düşük faizli, 6 ayı ödemesiz toplam 36 taksitli 5, 7.5 ve 10 bin lira olmak üzere kredi paketini devreye almıştı. Bu krediden geliri 5 bin liranın altında olanlar yararlanacaktı. ‘Temel ihtiyaç kredisi’ olarak bilinen paket hakkında da bilgi veren Bakan Albayrak, kredilerin cuma günü hesaplara geçmeye başladığına işaret ederek, dün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşa, toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.

Esnafa 6.7 milyar lira

Halkbank aracılığıyla esnafa sağlanan katkıdan da bahseden Berat Albayrak, “25 bin liralık Esnaf Destek Finansmanı’na başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu” dedi.

'Maske stokçusuyla para stokçusu aynı'

Daha önce “Özel bankaların tavrı bizi fazlasıyla üzüyor” diyen Bakan Albayrak, özel bankaları dün bir kez daha eleştirdi. Vatandaşların özel bankalarla sıkıntı yaşadığını ve bunu bildiklerini ifade eden Albayrak, “Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana ve kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz” dedi.

Süslü reklamlar gizleyemez

Berat Albayrak, şöyle devam etti:

“Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.”

Hiçbir uluslararası kurumdan yardım almadan

Bakan Albayrak, Uluslararası Para Fonu’nu (IMF) işaret ederek Türkiye’nin hiçbir uluslararası kurumdan yardım almadan bu süreci yönettiğini, hatta şefkat elini dünyanın dört köşesine uzattığını söyledi. Albayrak, “Özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan ‘para basma’ söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler” dedi.

KOBİ'ye 36.3 milyarlık kaynak

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve sanayicilere sundukları ‘İş’e Devam’ desteğine başvuruda bulunan firma sayısının da 67 bin 229 olduğunu belirten Berat Albayrak, “Firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk” diye konuştu.





İlgili Haberler Yeni corona paketi geliyor



