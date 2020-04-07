219 bin müşterisinin borçlarını erteledi

Salgın nedeniyle kredi ve kart taksitlerini 3 ay ertelediklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, 11 milyar liralık kredi ve kredi kartı taksitini öteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firma bazında ise 19 bin müşterimizin 14.5 milyar liralık kredisini erteledik” diye konuştu.

Limit kolaylığı

Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını ertelediklerini belirten Üstünsalih, şöyle dedi: “21 bin Banko Çek müşterimize 6.5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira artırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık.”

Abdi Serdar Üstünsalih, “Bireyselden ticariye kadar, tüm kesimler rahat olsun. Bu dönemde herkes rahatlıkla finansmana erişmeye devam edecek. Milletimizi darda bırakmayacağız” dedi.





Nefes aldırdı

Abdi Serdar Üstünsalih’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

Üç kamu bankası olarak salgından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen tüm firmaların başvurabildiği ‘İşe Devam Kredi Desteği Paketi’ni açıkladık.

51 bin çiftçimizin kullandığı ‘Tarım Kart’ limitlerimizi de, çiftçi başına 2 bin liradan az olmamak üzere yüzde 25 oranında artırdık.

Tüm vatandaşlarımız bu zor günlerde rahat bir nefes alsın diye, üç kamu bankası ortak olarak ‘Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi’ni açıkladık.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerin emekli maaşlarını, görevlendirilen kolluk kuvvetleri aracılığıyla evlerine ödedik.

Müşterilerimiz VakıfBank Mobil’i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15.30 oranında, işlemlerde ise 34 milyon adet artış oldu. ATM’den para çekimi yüzde 10 azaldı.



