Ekonomi 22 Avrupa ülkesini geçtik

22 Avrupa ülkesini geçtik

Ekonomi

22 Avrupa ülkesini geçtik

Türkiye, 2019’da Avrupa’da en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 9’uncu ülke oldu.

03 Şubat 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Geçen yıl 491 bin 909 adet satış yapan Türkiye, aralarında İsveç, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Portekiz gibi ülkelerin de yer aldığı 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa’nın en fazla araç satan ülkesi ise Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen büyük markalara sahip Almanya oldu. Almanya, 2019’da 4 milyon 17 bin 59 adet satış yaptı.

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