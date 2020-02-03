22 Avrupa ülkesini geçtik

Geçen yıl 491 bin 909 adet satış yapan Türkiye, aralarında İsveç, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Portekiz gibi ülkelerin de yer aldığı 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa’nın en fazla araç satan ülkesi ise Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen büyük markalara sahip Almanya oldu. Almanya, 2019’da 4 milyon 17 bin 59 adet satış yaptı.