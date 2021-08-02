22 ayar altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu? (2 Ağustos) Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları
22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları genel olarak altın türleri içerisinde en çok takip edilenler arasında geliyor. Tarih boyu kazandıran altında yaşanan yatay seyir yatırımcıları tedirgin ederken, gram altının fiyatı 500 TL, çeyrek altının fiyatı ise 800 TL sınırında gidip geliyor…
02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:04 Son Güncelleme:
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2 Ağustos güncel altın fiyatları günün en çok takip edilen ekonomi haberleri arasında yer alıyor. Gram altın haftanın ilk gününde 0,18 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 1,10 oranında düşüş yaşadı. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yeni haftaya 476,78 TL seviyelerinde başladı. İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları ve altın piyasasındaki son duruma dair detaylar…
2 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın haftanın ilk gününde yüzde 0,18 oranında yükseldi ve alış fiyatı 492,49 TL, satış fiyatı ise 492,49 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın yeninden 800 TL sınırında seyrediyor. Bugün sabah yüzde 1,10 oranındaki düşüşün ardından çeyrek altın 800,00 TL’den alınıp, 812,00 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın, hafta sonunda değer kazansa da yeni haftaya yüzde 1,10 oranındaki değer kaybıyla başladı. 2 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde yarım altının alış fiyatı 1.600,00 TL, satış fiyatı ise 1.624,00 TL oldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın da haftaya değer kaybıyla yaşadı. Yüzde 1,21 oranında değer kaybeden tam altının alış fiyatı 3.152,06 TL, satış fiyatı ise 3.213,03 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını da hafta sonu değer kaybetti, yeni haftaya da aynı çizgide başladı. Bugün cumhuriyet altının alış fiyatı 3.265,00 TL, satış fiyatı ise 3.315,00 TL oldu.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın da haftanın ilk gününde değer kaybetti ve sabah saatlerinde 325,01 TL seviyelerinde işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altındaki değer kaybı yüzde 1,21 oranında görüldü. 2 Ağustos Pazartesi sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 359,53 TL, satış fiyatı ise 359,74 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı da düşüş trendinde. Yüzde 0,55 oranında değer kaybının yaşandığı 22 ayar bileziğin alış fiyatı 445,55 TL, satış fiyatı ise 476,78 TL oldu…
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