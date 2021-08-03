Altın fiyatlarındaki genel eğilim düşüş yönünde olurken, uzmanlar yılbaşını işaret etmeye başladı. 2022 başına kadar dalgalı seyrin devam edeceği düşüncelerinin hakim olduğu altın piyasasında ons altın bugün 1.811,81 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ve çeyrek altın ise son zamanların en düşük seviyelerine doğru hızla geriliyor. İşte 3 Ağustos gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…

3 AĞUSTOS SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 3 Ağustos Salı sabahında yüzde 0,04 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 486,42 TL, satış fiyatı ise 486,71 TL oldu. Gram altın dün 492,49 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altındaki düşüş devam ediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın yüzde 0,12 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 788,00 TL satış fiyatı ise 804,00 oldu. Çeyrek altın dün sabah saatlerinde 812,00 TL’den işlem gördü.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0,12 oranında değer kaybı yaşayan yarım altın 1.576,00 TL’den alınıp, 1.608,00 TL’den satılıyor. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.624,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki düşüş 3 Ağustos Salı sabahında 1,20 oranında görüldü ve 3.113,23 TL’den alınıp, 3.174,60TL’den satılmaya başlandı. Tam altın dün 3.213,03 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınındaki değer kaybı oranı yüzde 1,30’u buldu ve alış fiyatı 3.223,00 TL satış fiyatı ise 3.272,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü satış fiyatı ise 3.315,00 TL idi.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altını bugün yaşanan yüzde 0,06 oranındaki düşüşün ardından 266,43 TL’den alınıp, 320,05 TL’den satılıyor. 14 ayar altın bir gün önce 325,01 TL seviyelerinde işlem gördü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altındaki değer kaybı yüzde 1,20 oranında oldu. 3 Ağustos Salı sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 355,10 TL, satış fiyatı ise 355,44 TL oldu. Aynı altın dün 359,74 TL’den satılmıştı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?