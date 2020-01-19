2.2 trilyon dolarlık muhafazakar pazar

Bu yıl 7’ncisi hazırlanan Global İslami Ekonomi Raporu, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman tüketiciyi odağına alıyor. Rapora göre, Müslümanlar 2019’da; İslami inançlara dayanan ve bu kitlenin ihtiyaçlarına yönelen yiyecek, sağlık ve günlük yaşam sektörlerinde 2.2 trilyon dolar harcadılar. Bu rakamın 2024’e kadar 3.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

200 milyon ziyaretçi

Türkiye, 6 kategorinin 4’ünde ilk 10 ekonomi içerisinde sıralanırken, helal turizm kategorisinde 3’üncü, modest (muhafazakar) giyim kategorisinde ise 2’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin muhafazakar giyim kategorisinde 2’nci olmasında ise e-ticaret şirketi Modanisa’nın ihracata yaptığı katkı öne çıkıyor. 140 ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’de üç kez üst üste e-ihracat şampiyonu olan şirket, aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyor.

Müslüman mülteci kızların yüzünü güldürdü

5 kıtada 140 ülkeye gönderi yapan Modanisa.com, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay Kanada’da bir okuldan aldığı e-postayla şirket, mülteci Müslüman kız öğrencilerin çoğunun, yüzme için uygun kıyafet bulamadıklarından dolayı spor kulubüne katılamadıklarını öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen şirket, 70 Müslüman mülteci genç kıza hediye olarak burkini gönderdi ve onların eğlenceli grup aktiviteleri içerisinde yer alarak, aidiyet duygularının sağlamlaşmasına yardım edip, yüzlerini güldürdü.

İslami giyimde rekor harcama