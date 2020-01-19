2.2 trilyon dolarlık muhafazakar pazar
En büyük 15 İslami ekonominin sıralandığı Global İslami Ekonomi Raporu’nun sonuçları açıklandı.
Bu yıl 7’ncisi hazırlanan Global İslami Ekonomi Raporu, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman tüketiciyi odağına alıyor. Rapora göre, Müslümanlar 2019’da; İslami inançlara dayanan ve bu kitlenin ihtiyaçlarına yönelen yiyecek, sağlık ve günlük yaşam sektörlerinde 2.2 trilyon dolar harcadılar. Bu rakamın 2024’e kadar 3.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
200 milyon ziyaretçi
Türkiye, 6 kategorinin 4’ünde ilk 10 ekonomi içerisinde sıralanırken, helal turizm kategorisinde 3’üncü, modest (muhafazakar) giyim kategorisinde ise 2’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin muhafazakar giyim kategorisinde 2’nci olmasında ise e-ticaret şirketi Modanisa’nın ihracata yaptığı katkı öne çıkıyor. 140 ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’de üç kez üst üste e-ihracat şampiyonu olan şirket, aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyor.
Müslüman mülteci kızların yüzünü güldürdü
5 kıtada 140 ülkeye gönderi yapan Modanisa.com, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay Kanada’da bir okuldan aldığı e-postayla şirket, mülteci Müslüman kız öğrencilerin çoğunun, yüzme için uygun kıyafet bulamadıklarından dolayı spor kulubüne katılamadıklarını öğrendi.
Bunun üzerine harekete geçen şirket, 70 Müslüman mülteci genç kıza hediye olarak burkini gönderdi ve onların eğlenceli grup aktiviteleri içerisinde yer alarak, aidiyet duygularının sağlamlaşmasına yardım edip, yüzlerini güldürdü.
İslami giyimde rekor harcama
- Dünyada büyüme 2.9 iken, İslami ekonomi yüzde 5.2 büyüdü.
- 2018-2019 arasında İslami ekonomiye yapılan yatırım tutarı 1.2 milyar dolar oldu.
- Dünyada giyim harcaması 2.5 trilyon dolara ulaşırken, muhafazakar giyimin payı yüzde 11.
- Muhafazakar giyim harcaması 2019’da 283 milyar dolarken 2024’te 402 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
- Muhafazakar giyim sektörü harcamasında Türkiye, 28 milyar dolarla 1’inci, 23 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri 2’nci, 21 milyar dolarla Endonezya 3’üncü.
- Müslümanların kozmetik harcamalarının 2019’da 64 milyar dolar olduğu ve 2024 yılına kadar 95 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.