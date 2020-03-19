22 ünlü, Imagine'i seslendirdi
İsrailli aktrist Gal Gadot'ın başlattığı hareketle corona virüs nedeniyle karantinadaki Natalie Portman ve Kaia Gerber'in de dahil olduğu 22 ünlü isim, efsane grup The Beatles'ın Imagine şarkısını seslendirdi.
19 Mart 2020, Perşembe 17:28 Son Güncelleme:
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Marvel'ın Wonder Woman filmiyle tanınan 34 yaşındaki ünlü oyuncu Gal Gadot, karantinada geçirilen günlere biraz renk katmak adına önce efsane grup The Beatles'ın Imagine şarkısını söyledi, devamını söylemeleri için de Hollywood'un ünlü yüzlerini davet etti. Gadot'a destek olan isimler arasında Natalie Portman, Cara Delevingne, Jimmy Fallon, Mark Ruffalo, Amy Adams, Sia ve Kaia Gerber de var. Gadot videosunda şu ifadeleri kullandı "Karantinada altıncı günüm ve geçtiğimiz son birkaç gün beni biraz düşünceli yaptığını söylemeliyim. Bu virüs tüm dünyayı etkiledi" dedi.
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