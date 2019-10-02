2.3 milyon liralık Lamborghini icralık oldu, yarı fiyatına satılacak!

İstanbul’da 2 milyon 350 bin TL değerindeki Lamborghini marka araç sahibinin borçları nedeniyle icralık oldu.

İhale şartnamesine göre 34 BY 7113 plakalı 2014 model Lamborghini marka 724 tipli siyah renkli coupe araç, icradan yarı fiyatı olan 1 milyon 175 bin TL’ye satışa çıkacak. 2 Ekim günü saat 15.00’Te satılacak olan araç 610 beygir gücünde ve 5204 motor hacminde olması ile dikkat çekerken şartnamede 4x4 coupe modeli olan aracın durumunu genel olarak iyi olduğu belirtiliyor.

İCRADAN OTOMOBİL FIRSAT YARATIYOR

İcradan yapılan lüks araç satışlarına bakıldığında son 1 yılda 300 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında satışların gerçekleştiği belirtilirken, alıcılar icradan yapılan ihalelerde çok cazip fiyatlara araç alma fırsatı yakalıyor. İcra ihalelerinin geneline bakıldığında bin TL ile 2 milyon 350 bin TL arasında değişen muhammen bedelli otomobiller yarı fiyatına satışa çıkıyor. Özellikle binek araç ihalelerinde 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki otomobillere yoğun ilgi gösteren alıcılar, ticari araç ihalelerinin geneline yoğun ilgi gösteriyor.

İHA