23 yıl önce kaybolan resim 100 milyon avro değerinde

Yüzyıllık tablo, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Piacenza'daki Ricci Oddi Modern Sanat Galerisi'nde bahçıvanlar tarafından dış duvarda bulunmuştu. Çalındığı düşünülen tablo ile ilgili inceleme yapan savcılar, eserin Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in "Bir Hanımefendi Portresi" olarak doğrulandığını açıkladı.

Müze, 55 x 65 santimetrelik tablonun değerinin 60 ila 100 milyon avro (67-111 milyon ABD Doları) arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Müze yetkilileri başlangıçta, bilimsel testler yapılana kadar resmin gerçekten çalınan Klimt olup olmadığını hemen belirleyemediklerini söylemişti.

Eser kızılötesi ve ultraviyole ışık altında incelendi

1916-1917'de boyanan dışavurumcu eser, kahverengi saçlı genç bir kadının yüzünü ve gövdesini zümrüt yeşili bir arka plan üzerinde tasvir ediyor.

Sanat uzmanı Guido Cauzzi, kızılötesi ve ultraviyole ışık altında çalışmayı inceledi ve 1996'da eser üzerinde yapılan testler sırasında çekilen fotoğraflarla karşılaştırdı. Cauzzi; "Kesinlikle orijinal resim olduğunu belirlememizi sağladı, eserin durumu nispeten iyi" dedi. Cauzzi; "Sadece biraz rutin bakıma ihtiyacı var" diye de ekledi.

Sanat uzmanı Anna Seller, resmin çerçevesini, arkadaki mühürleri ve etiketleri inceledi. Hepsinin orijinal olduğunu söyledi.

Müzenin başkanı Massimo Ferrari, AFP'ye, kayıp resmin Aralık ayında duvarda ilk keşfedilmesinden sonra, bunun gerçek Klimt olduğuna dair "olumlu işaretler" olduğunu söylemişti.

Eser bahçıvan tarafından bulunmuştu

Galerinin bahçıvanları mekandaki sarmaşıkları temizlemek isterken duvarda metal bir pano fark etti ve içine bakmak için açtığında iç ve dış duvar arasında kalan boşlukta bir tabloya rastladı. İtalyan medyasına konuşan bahçıvanlardan biri, “İlk önce siyah bir torbanın içinde bir kutu buldum ve çöp zannettim. Sonra içine baktığımda tabloyu gördüm ve galerinin sahibine haber verdim” demişti.

Galeri yetkilileri kış temizliği sırasında ortaya çıkan bu keşiften son derece memnun olduklarını belirterek tablonun “Portrait of a Lady” (Bir Hanımefendinin Portresi) isimli Gustav Klimt eseri olduğundan neredeyse emin olduklarını açıklamıştı.