Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 25 nerenin plaka kodu? 25 plaka hangi şehir? 25 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

25 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 25 plaka Erzurum kentine aittir. Bilgi olması için; bir önceki 24 plaka numarası Erzincan, bir sonraki plaka numarası 26 Eskişehir kentine aittir.

Erzurum şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 25 numaraları arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 25 plaka Erzurum ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.

25 AC=AZ001=999Yakutiye

25 C 0001=1000 Yakutiye

25 C 1001=1500 Aşkale

25 C 2000=2500 Oltu

25 D 0001=8999 Yakutiye

25 D 9000=9199 Aşkale

25 D 9200=9299 Pasinler

25 D9300=9499Horasan

25 D9500=9699Oltu

25 D 9700=9899 Hınıs

25 D 9900=9999 İspir

25 DA=DL 001=999 Yakutiye

25 DN 001=999 Oltu

25 DP 001=999 Hınıs

25 DR=DS 001=999 Yakutiye

25 DT 001=999 Aşkale

25 DU 001=999 Oltu

25 DV=DZ 001=999 Yakutiye



