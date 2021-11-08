Pratik Bilgiler 25 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 25 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

25 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 25 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

25 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 25 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 25 plaka nerenin plaka kodu? 25 plaka hangi şehir? 25 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

08 Kasım 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 25 nerenin plaka kodu? 25 plaka hangi şehir? 25 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

25 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 25 plaka Erzurum kentine aittir. Bilgi olması için; bir önceki 24 plaka numarası Erzincan, bir sonraki plaka numarası 26 Eskişehir kentine aittir.

 Erzurum şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 25 numaraları arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 25 plaka Erzurum ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.

 25 AC=AZ001=999Yakutiye

 25 C 0001=1000 Yakutiye

 25 C 1001=1500 Aşkale

 25 C 2000=2500 Oltu

 25 D 0001=8999 Yakutiye

 25 D 9000=9199 Aşkale

 25 D 9200=9299 Pasinler

 25 D9300=9499Horasan

 25 D9500=9699Oltu

 25 D 9700=9899 Hınıs

 25 D 9900=9999 İspir

 25 DA=DL 001=999 Yakutiye

 25 DN 001=999 Oltu

 25 DP 001=999 Hınıs

 25 DR=DS 001=999 Yakutiye

 25 DT 001=999 Aşkale

 25 DU 001=999 Oltu

 25 DV=DZ 001=999 Yakutiye

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