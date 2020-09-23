“Dünyanın son aylarda içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreç şüphesiz ki hepimizi olumsuz etkiledi. Covid-19 salgını nedeniyle pandemi ilan edilmesinin sonucunda, sağlıklı kalmak adına sosyal hayatlarımızı erteledik. Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali de bu sürecin etkilediği gruplar arasında oldu. Terk-i Diyar teması ile 2020 yılının mart ayında izleyicileriyle buluşması planlanan üçüncü festivalimiz de bu nedenle belirsiz bir tarihe ertelenmişti şimdi 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali olarak yayındayız.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Fonu’nun “Bizi Bağlayan Şeyler” #iyigündekötügünde desteği ile hayat bulan 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali, herkesin festivale erişimini kolaylaştıran bir şekilde, kültürel haklar üzerine düşünülmesine aracılık ederek, hikayeler aracılığıyla bütün canlıların birlikte iyi yaşam kültürü üzerine tohumlar serpilmesi gayesiyle ve sözlü kültürün korunmasına katkı sağlamak için perdelerini açtı.

Pandemi nedeniyle online olarak izleyicileri ile buluşan Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali bu yıl hikâyelerin bağlayıcı gücünden ilham alarak yeni formatıyla, kültür belleğimizin en özgün eserlerinden olan hikâyeler ve hikâye anlatıcılarıyla eylül ayı boyunca her perşembe, cuma ve cumartesi akşamı hikâye severlerle buluşuyor.

Ayrıca, Türkiye ve dünyadan birçok hikâye anlatıcısının yanı sıra alanında uzman akademisyen, eğitmen ve araştırmacılar bir ay boyunca ücretsiz anlatı, panel ve atölye çalışmaları ile 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali kapsamında takipçileri ile bir araya geliyor.

İlk gösterimi 10 Eylül 2020 Perşembe günü Youtube üzerinden yayınlanan festivali bu ay boyunca her perşembe, cuma ve cumartesi günleri ücretsiz olarak https://www.youtube.com/channel/UCMBG6jB2wdBgAr8D2xZF0nw adresinden takip edebilirsiniz.

Festival tarihleri

1. Hafta: 10 Eylül 2020 Perşembe - 11 Eylül 2020 Cuma - 12 Eylül 2020Cumartesi

2. Hafta: 17 Eylül 2020 Perşembe - 18 Eylül 2020 Cuma - 19 Eylül 2020 Cumartesi

3. Hafta: 27 Eylül 2020 Perşembe - 28 Eylül 2020 Cuma - 21 Eylül 2020 Cumartesi

4. Hafta: 1 Ekim 2020 Perşembe - 2 Ekim 2020 Cuma - 3 Ekim 2020 Cumartesi

*Anlatı etkinlikleri saat 21.00’de başlayacaktır.

*Paneller her cumartesi saat 16.00’da başlayacaktır.

*Atölyeler her cumartesi Zoom programı üzerinden ve sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenlerin önceden bilgi@muzipmasalcini.com adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.