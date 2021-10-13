25 yaşındaki rekortmen atlet Agnes Tirop ölü bulundu

Kenya Atletizm Federasyonu konuyla ilgili olarak "Bu öğleden sonra Dünya 10 bin metrenin bronz madalyalı ismi Agnes Tirop'un zamansız ölümünü büyük bir üzüntüylü öğrendik. Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor. Kenya, uluslararası seviyeye hızlı bir şekilde çıkan bir mücevherini kaybetti" açıklamasını yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Agnes Tirop, Eylül ayında Almanya'daki 10 kilometredeki yol yarışını 30 dakika ve bir saniyede koşarken; 2002'deki dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.

NTV Spor