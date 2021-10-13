Futbol 25 yaşındaki rekortmen atlet Agnes Tirop ölü bulundu

25 yaşındaki rekortmen atlet Agnes Tirop ölü bulundu

Futbol

25 yaşındaki rekortmen atlet Agnes Tirop ölü bulundu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda iki kez bronz madalya kazanan 25 yaşındaki Agnes Jebet Tirop evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki Kenyalı atletin cansız bedeninin Kenya'nın Iten şehrindeki evinde bulunduğu kaydedildi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Kenya Atletizm Federasyonu konuyla ilgili olarak "Bu öğleden sonra Dünya 10 bin metrenin bronz madalyalı ismi Agnes Tirop'un zamansız ölümünü büyük bir üzüntüylü öğrendik. Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor. Kenya, uluslararası seviyeye hızlı bir şekilde çıkan bir mücevherini kaybetti" açıklamasını yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Agnes Tirop, Eylül ayında Almanya'daki 10 kilometredeki yol yarışını 30 dakika ve bir saniyede koşarken; 2002'deki dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.

NTV Spor

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