28 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2021 tarihli güncel altın fiyatları..
28 Ocak 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 440,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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