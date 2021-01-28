Ekonomi 28 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

28 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Ekonomi

28 Ocak altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2021 tarihli güncel altın fiyatları..

28 Ocak 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 440,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 440,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Nefret suçlarına karşı dayanışma
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Finansal pişmanlıklar
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Kimlerin 3600 günle emekli olma hakları vardır?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Muhalefet ‘beş benzemez’ mi?
Oral Çalışlar
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aracını az kullanana hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz ve enflasyon açıklaması