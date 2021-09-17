3 aylık market fiyatlarına inceleme

Enflasyon artışında etkisi olan gıda fiyatlarındaki fahiş yükselişi sıkı takibe alan Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 9 büyükşehirde 10 sebze meyve haline eş zamanlı yaptığı denetimin ardından, dün de 81 ilde yine eş zamanlı market denetimi başlattı.

Özellikle büyükşehirlere yoğunlaşan Ticaret Bakanlığı’nca, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. İstanbul Ümraniye’deki denetimde konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, çok tüketilen gıdaları denetlediklerini söyledi.

TUTANAKLAR TUTULUYOR

Denetim sırasında ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa-fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, “Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na göndereceğiz” diye konuştu.

İNDİRİM GERÇEK Mİ?

Eğer fiyatlarda haksız bir artış anlaşılırsa, bunu yapan kişiye 10 bin 910 liradan 109 bin liraya kadar bir idari para cezası uygulayacaklarını belirten Oğuz Şahin, şunları söyledi:

“Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 lira ceza vereceğiz. İndirimli satışlar gerçeği yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa, bunun da cezasını ayrıca bakanlık olarak uygulayacağız.”

SİNYAL VERİLMİŞTİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını söylemişti. Muş, şunları dile getirmişti:

“Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla vatandaşımızın cebine elini uzatanlardan hesap soracağız. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Tüm denetim elemanlarımız kanunların bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde, bu olağan dışı faaliyetleri gözlemleyecek ve gereken cezai işlemleri uygulayacak.”