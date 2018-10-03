Çeyrek ve gram altın ne kadar?

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 3 Ekim 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 233 liradan alınan gram altın 233,20 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

750 liradan alınan yarım altın 760 liradan ve 375 liradan alınan çeyrek altın 380 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 535 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 556 liradan, 212,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216,50 liradan, bin 500 liradan, tam altın bin 520 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.

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