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3 metre 20 santimlik dev ramazan pidesi 60 liradan satıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde pişirilen 3 metre 20 santimetre uzunluğundaki ramazan pidesi 60 liradan alıcı buldu

06 Mayıs 2019, Pazartesi 15:06 Son Güncelleme:
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3 metre 20 santimlik dev ramazan pidesi 60 liradan satıldı

Fırıncı Alaaddin Çetinkaya, 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi hazırladı. 4 kişinin yoğurduğu dev pide hamuru, 3 metre 20 santimetre uzunluğunda açılarak aynı boydaki fırın küreğinin üzerine yoğun uğraşlar sayesinde serildi.

HEDEF 4 METRE

Çetinkaya, 28 yıldır fırıncılık yaptığını, her yıl geleneksel olarak ramazanın ilk günü büyük bir pide pişirdiğini belirterek, "Ramazan ayının bereketini anlatmak istedik. 7 kilogram hamur 300 derecelik odun ateşinde 20 dakika pişerek bu hale geldi. Geçen yıl 3 metre yapmıştık bu yıl 20 santimetre daha uzatmaya başardık. Gelecek yıl hedefimiz 4 metre." dedi.

60 LİRAYA SATILDI

Pideyi 60 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise pideyi belediyenin kurduğu iftar çadırında vatandaşlara ikram edeceklerini söyledi. (AA)

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