5´inci dakikada Djaniny´in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

14´üncü dakikada Nwakaeme´nin soldan ortasında savunmaya çarpan top altıpasın hemen önündeki Bakasetas´ta kaldı. Onun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17´nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Nwakaeme son bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

24´üncü dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sagal´ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.

29´uncu dakikada Djaniny sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına içerisinde girdikten sonra ortasını yaptı, altıpasın önünde topa iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30´uncu dakikada Djaniny bir kez daha sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indikten sonra yine ortasında topu Ekuban ile buluşturdu ancak onun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32´nci dakikada Djaniny´in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Hugo´nun gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.

40´ıncı dakikada Djaniny´in pasında Nwakame´nin ceza sahası yayının kenarından kaleye gönderdiği topu Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.

41´inci dakikadan Ekuban, Mustafa Yumlu´nun ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR´a giderek pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.

52´nci dakikada Ekuban´ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.

61´inci dakikada ceza saha içerisinde yaşanan karambolde Djaniny topun üzerine bastı, ardından Ekuban´ın son dokunuşunda meşin yuvarlak Bakasetas´ın önünde kaldı, onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

90+3´üncü dakikada sağ kanattan Sagal´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodallega´nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+4´üncü dakikada Yunus´un ceza sahasına uzak noktadan kaleye gönderdiği sert şutu Cenk köşeden çıkardı.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan notlar:

Süper Lig’in 23. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11’inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan’ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi’ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak’ın yerine Baker’a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio’nun yerine ise Bakasetas’ı ilk 11’de görevlendirdi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

Bakasetas ilk kez 11’de

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11’de maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta sonradan oyuna dahil ettiği Bakasetas’a ilk kez 11’de şans verdi.

Yunus Mallı kadroda

Trabzonspor’un bir diğer yeni transferi milli futbolcu Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer aldı. Yunus Mallı, yedek kulübesinde görev bekledi.

AA