3 yaşındayken ayıyı arkadaş edindi

Üç yaşındaki Casey Hathaway, 48 saatlik arayışın ardından bir ormanda bulundu. Bulunmasının ardından ailesi mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun iki gün boyunca soğuk bir ormanda vakit geçirmesine rağmen hayatta kalmasına herkes bir mucize gözüyle baktı.

Casey’nin halası Breanna Hathaway, Facebook’ta “Casey sağlıklı. Gülmeye ve yaramazlık yapmaya devam ediyor. İki gün boyunca bir ayıyla vakit geçirdiğini iddia ediyor” dedi.

Annesini görünce ağladı

Anneannesi, torununu 45 dakika boyunca etrafta bulamayınca hemen polise haber verdi. 600’e yakın gönüllü, polis, arama ve kurtarma ekibinden oluşan bir grup çocuğu aramaya başladı. Neyse ki aradan iki gün geçmesine rağmen çocuk sağ salim bulundu. Daily Mail’den aktarılanlara göre çocuk bulunduğunda üstünde ceketi ve altında eşofmanı varmış. Annesini görünce de ağlamış.

Çocuk aynı ailesine söylediği gibi polislere de iki gün boyunca bir ayıyla vakit geçirdiğini söyledi. Üç yaşındaki çocuk bulunduğu sağlığı gayet yerindeydi.

“Çizgi film izlemek istedi”

Annesi Brittany Hathaway son olarak “Oğlumuzun bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Casey şu anda sağlıklı ve gayet mutlu. Çizgi film izlemek istediğini bile söyledi. Yani gayet iyi” dedi.

Casey bulunduktan sonra hemen hastaneye götürülmüştü. Yapılan muayenenin ardından birkaç çizik dışında hiçbir şeyi olmadığı görüldü. Üç yaşındaki bir çocuğun dondurucu soğukta ve ormanda iki gün geçirip sağ kalması gerçekten inanılmaz. Çocuğun gerçekten bir ayıyla vakit geçirdiğine inanıyorsanız paylaşın.

dailymail





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