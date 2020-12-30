30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmeleri merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 30 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..
30 Aralık 2020, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446,20 liradan, 2 bin 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 960 liradan, 406,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,80 liradan, 2 bin 872 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 892 liradan, bin 436 liradan alınan Yarım Ziynet bin 446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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