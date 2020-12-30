30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446,20 liradan, 2 bin 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 960 liradan, 406,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,80 liradan, 2 bin 872 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 892 liradan, bin 436 liradan alınan Yarım Ziynet bin 446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



