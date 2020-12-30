Ekonomi 30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

30 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmeleri merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 30 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

30 Aralık 2020, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Kapalıçarşı’da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446,20 liradan, 2 bin 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 960 liradan, 406,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,80 liradan, 2 bin 872 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 892 liradan, bin 436 liradan alınan Yarım Ziynet bin 446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Esnafa kira ve hibe destek başvuruları bugün başladıİşsizlik ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Babanız prim ödemese de 2 Haziran 2026'da emekli olabilir
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Isınmanın en ekonomik hali
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
2020'de ne yaptın?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İkinci el araçlarda hava yastığı dolandırıcılığı