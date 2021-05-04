30 milyon turist hedefine devam

Kapanmanın ardından vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını belirten Ersoy, “Amacımız, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs’tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon turist hedefimizi hâlâ koruyoruz” dedi.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 16 milyon kişi olmuştu. Bakan Ersoy, 2020’nin son aylarında yaptığı açıklamalarda, “2021’de minimum hedefimizin yüzde 100’lük büyüme olması lazım. Turist sayısında 30-31 milyonluk bir büyümeyi hedeflememiz gerekiyor. 2020’den daha iyi bir rakamla 2021 yazını atlatırız diye düşünüyorum” demişti.