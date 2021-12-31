31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı! Yılbaşında televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1 TV8…
31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı yılbaşını evinde televizyon başında geçirecek kişiler tarafından merak ediyor. Bugün gündüz kuşağında televizyon kanalları her zamanki yayınlarına devam ederken, akşam kuşağında yılbaşı programları yer alıyor. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma yılbaşı Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1 TV8 TV yayın akışı…
31 Aralık 2021, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
31 Aralık 2021 Cuma akşamında televizyon kanalları izleyicilere birbirinden eğlenceli yılbaşı programı sunuyor. yılbaşı1 ekranlarında O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show, Star TV’de İbo Show yılbaşı özel programıyla seyircinin karşısına çıkarken, Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler programı yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyor. Aynı zamanda Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi de Kanal D’de canlı olarak yayınlanacak. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, yılbaşı0 TV8’in 31 Aralık 2021 TV yayın akışının ayrıntıları…
31 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI!
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:15 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)
- 02:45 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)
- 04:15 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Yılbaşı Özel
- 23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri
- 02:00 Güldür Güldür Show
- 04:30 Şehrin Adamı (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yılbaşı Özel)
- 00:20 Ahmet Özhan Konseri
- 02:20 Bal Kaymak (Yerli Sinema)
- 04:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00:10 1’de Nostalji
- 02:10 Yeni Hayat (Yerli Sinema)
- 03:40 1’de Nostalji
- 05:40 Seksenler
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:10 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Seksenler Yılbaşı Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kiralık Aşk
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 En Güzel Bölüm
- 16:20 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Haber
- 20:00 İbo Show
- 01:00 İbo Show
- 00:15 Annemizi Saklarken
- 04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 13:00 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yalancı Sevgili (Yerli Sinema)
- 22:00 Fox’ta Yılbaşı
- 03:30 Mahkum
- 05:45 Kadın
BUNLARI DA OKUYUN