32 metrelik kuyuya düşerek can veren Rayan bugün toprağa verilecek

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarılmış ancak tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamamıştı. Günlerce Dünya gündeminde kalan Rayan bugün toprağa verilecek. Bir aile ferdi AFP Haber ajansına Rayan'ın cesedinin başkent Rabat'taki bir askeri hastaneye nakledildiğini söyledi. Otopsi sonucu henüz açıklanmazken, il temsilcisi Abderahim Bouazza ve bir akrabası, cenazesinin bugün ailenin kazanın meydana geldiği Ighrane köyünde kaldırılacağını söyledi.

'KÖYDEKİ SESSİZLİK KORKUNÇ'

Ülke basınına konuşan bir akraba ise 'Bu sabah köydeki sessizlik korkunç' dedi.

Sadece 45 santimetre genişliğindeki kuyu, çocuğa doğrudan ulaşılamayacak kadar dardı ve bu alanı genişletmek çökme riskinden dolayı çok riskli kabul edildi.









Bu nedenle toprak işleyicileri tepeye geniş bir eğim ve ardından ona yan taraftan ulaşmak için yatay bir bağlantı tüneli kazdı.

Ancak yerel yetkililer, sondaj ekiplerinin kırılgan toprağı çocuğun üzerine çökebileceğini belirterek kazı çalışmasının elle yapıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 500 kişilik Ighrane köyü, Fas'ın Rif Dağları'nda bulunuyor.

Tarımın ana geçim kaynağı olduğu bölge mahsulünü sulamak için kullanılan derin kuyulara ev sahipliği yapıyor.

Hürriyet







