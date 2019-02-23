3500 liradan pahalı telefonun izahı yok

Hazırlayan: Gülten Uğurlu

Uygulamanın hem tüketici hem de ülke ekonomisi için çok iyi olduğunu belirten yerli teknoloji şirketi Casper Bilgisayar’ın Satınalma ve Pazarlama Direktörü Feray Karaman, “Bir telefonun 3500 liranın hatta 5-6 bin liranın üzerinde olmasının maliyet açısından rasyonel bir gerekçesi yok. İyi bir teknolojiyi kimse pahalıya almasın” dedi.

NOKTA ATIŞI HESAP

3500 lira sınırının iyi bir amaca hizmet ettiğine ve nokta atışı hesaplanmış bir sınır olduğuna dikkat çeken Feray Karaman, “Bunun üzerindeki bir fiyata sahip bir telefon kişiyi, lükse zorlayıp aslında onun ödeme şartlarını da zorlaştıran bir şey. 5000 lira karşılığında bir telefonu kredilendirmek, maddi imkânları zorlaştıran bir seçenek” diye konuştu.

BİLGİSAYARDA 12 OLMALI

Cepte taksit sınırının yerinde bir uygulama olduğunu ancak bilgisayarda 6 olan taksidin 12 hatta 24’e çıkarılması gerektiğini, bu konudaki taleplerini devletle paylaştıklarını ifade eden Feray Karaman, şunları söyledi: “Çünkü bütün uygulamaları bilgisayarlar aracılığıyla üretiyoruz. Şirketlerde verimlilikle ilgili bir şey yapılacaksa, bu bilgisayarlar ile yapılıyor. Yazılım üreteceksek, bilgisayarla yapıyoruz. Telefon ve TV’de taksit 12’yken bilgisayarda 6’da kalmaması gerekir.”

1 SAATTE TAMİR

Cep telefonu, laptop, bilgisayar dahil tüm ürün grubunda hizmet veren tek yerli marka olduklarını aktaran Feray Karaman, “Merkez ve 7 bölge servisine gelen tüm Casper ürünlerine 1 saatte servis hizmeti veriyoruz. Bu, 4 yıllık yatırımın bir sonucu” diye konuştu.

GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ

Bilgisayar satışlarının o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirten Feray Karaman, “2018’de Türkiye’de bilgisayar satışı 1.3 milyon oldu. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 7-8 milyon. Bu anlamda, bilgisayar satışları teşvik edilmeli” dedi. Geçen yıl 300 bin akıllı telefon ve 200 bin bilgisayar sattıklarını belirten Karaman, “Bilgisayarda pazar payımız yüzde 15. 12 milyondan 10 milyon adete gerileyen telefon pazarında ise yüzde 3 pazar payımız var” şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL

Martta kişiye özel bilgisayar üretmeye başlayacaklarını ifade eden Feray Karaman, “Online (casper.com.tr) konfigratörle isteyen istediği bilgisayarı dizayn edebilecek. 24 saatte kişiye özel laptop, PC, oyun bilgisayarı üreteceğiz. RAM, işlemci, işletim sistemi, diski, SSD tercihi yapılabilecek” açıklamasında bulundu.