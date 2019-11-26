3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Binlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile son durumda bir gelişme var mı? 3600 ek göstergede son durum ne? Büyük bir merakla araştırılan 3600 ek gösterge ile ilgili bir gelişme var mı? 3600 ek gösterge konusu Meclis'te mi? Öğretmenler de 3600 ek gösterge hakkındaki çalışmaları merak ediyor. Emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşını etkileyen en gösterge rakamlarının 3600'e çıkartılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ama şimdilik açıklanan ve belli olan bir tarih yok. Konuyla ilgili son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3600 ek gösterge bekleyen memurların gözü kulağı Meclis'te

Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerini ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

EYT'liler ve af bekleyenler gibi 3600 ek gösterge bekleyen memurların da gözü kulağı Meclis'te. Seçim öncesi gündemden düşmeyen konu Meclis'in açılmasıyla birlikte tekrar gündeme gelirken memurlar herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor.