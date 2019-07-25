1.6 milyon memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin TBMM gündemine gelmesiyle ilgili beklentiler devam ediyor. 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde üç sendikanın zam oranı, 3600 ek gösterge ve sosyal haklarla ilgili birçok talebi bulunuyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar…

Yaklaşık 1.6 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Meclis’e gelmesi beklenen 3600 ek göstergeye çevrildi. Toplu sözleşme ile ilgili üç sendikanın taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a bildirmesinin ardından memur kesiminin diğer talepleri ve 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor. Sendikaların zam oranı taleplerinin yanında 3600 ek gösterge talepleri de yer alıyor. 3600 ek göstergenin memurların Toplu Sözleşme görüşmelerinde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TALEBİ MASADA OLACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde düzenlediği basın açıklamasıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini kamuoyuna açıkladı. Yalçın konuşmasında şunları söyledi:

“Ek gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyoruz. Ek ödemelerde özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz.”

BAKAN SOYLU 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

3600 ek gösterge ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Soylu; “"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." açıklamasında bulunmuştu.

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