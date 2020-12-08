3600 prim günüyle maaş

Bunlardan özellikle 3600 gün hesabı rağbet görüyor. İşyerini kapatan, uzun süre işsiz kalan vatandaşların da en çok merak ettiği konuların başında 3600 günle emeklilik geliyor.

1999’dan önceyse

Fakat bunun belli şartları bulunuyor. İlk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.

Şu anda yaşa bağlı

23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK’dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanır.

1999-2008 arası işe girenler

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK’lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. Bu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK’dan emekli olabilirler.

Bağkur'da durum

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur’lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur’luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını tespit etmek için 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü, hem de kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan sürelerine bakılıyor.

Kaç yaşında emekli olunur

Söz konusu tarih itibarıyla emekliliğe kalan süre;

2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56

4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57

6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57

8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57

10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur’lu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

Hangisi daha erkense

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur’lular ise 5400 gün prim olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir. 9000 prim gününü tamamlamış Bağkur’lular normalde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek iken eksik prim günüyle iki yıl daha geç emekli olabiliyorlar.







