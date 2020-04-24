388 lira ile rekor kıran gram altın şu an 387 liradan işlem görüyor

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili haber akışları piyasaların gündeminde kalmaya devam ederken, altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; tarihin en yüksek seviyesini 388.95 liraya taşıdı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 385.58 lira seviyesini görürken; saat 13.02 itibarıyla 387.32 lira seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı ise en yüksek 1732 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0.14 oranında düşüşle 1729 dolardan işlem gördü.

Gram altın 400 lira seviyesini aşar mı?

Aylin Cevizci - A1 Capital Araştırma Uzmanı

Gerek ons altın gerekse Dolar/TL kurundaki fiyat hareketinin etkisi ile gram altın 390 TL sınırına yaklaştı. Dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor ve ons altın 1700 dolar üzerindeki hareketini koruma çabasında. Ons altında, ABD’den gelen kötü verilerin ardından fiyat hareketi 1750 dolar seviyesine doğru hız kazanırken, ABD’li bir şirketin aşı denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması da bu süreci destekledi.

Mayıs ayı içerisinde salgına yönelik vakaların sayısının yatay hale gelmesi ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması ile kur cephesinde bir miktar gevşeme söz konusu olabilir. Fakat, jeopolitik gündemler Dolar/TL kurundaki volatiliteyi bir süre daha canlı tutabilir. Diğer yandan kıymetli metale baktığımızda da piyasaların ekonomik tahminleri ya da olasılıkları değil, hızlı şekilde tedavi ve aşı gibi gelişmeleri fiyatladığını görüyoruz. En yakın örneği olarak da dün akşam ABD’li şirketin haberini vermek gerekebilir. Bu nedenle ons altında pozitif yöndeki eğilimin korunmasını beklemekle birlikte, iyimser bir haber akışı ile kar satışlarının da hızlı şekilde geleceği kanaatindeyim.

Bu noktada 1700-1685 dolar bandı kırılımın aşağı yönde devam etmesi adına önemli bir destek alanı olarak karşımızda olup yukarıda 1800 dolar seviyesini izleyeceğiz. Dolar/TL cephesinde ise 7 TL direnci psikolojik bir nokta olmaya hitap ediyor. Aşağıda ise 6.90-6.81 TL aralığı düşüşün hızını sürdürmesi adına önemli olacaktır. Bu fiyatlamalardan yola çıkarak 400 TL fiyat seviyesi yatırımcısı için kritik bir nokta halini aldı. Görülemez mi, ons altındaki fiyat hareketinin 1750 dolar seviyesi üzerine taşınması ile bu mümkün. Aşağıda ise 377 TL seviyesini izliyoruz.

Strateji olarak en yüksek görülen seviye ile araya koyulacak 7-8 TL fark ile maliyetlenmek getiriyi yüzde 3 ve üzerinde tutmak adına gerekli diye düşünüyorum. Aksi halde tek bir haberle düşüşün hızla yaşanması bu kadar olası iken, böyle haber ortamında terste kalmak ihtimali de bir o kadar yüksek olur. Bu nedenle getiri ve maliyet alınacak noktanın dikkatle seçilerek uzun tarafta olmak yatırımcısına kısa vadeli getirilere imkan tanıyabilir. Uzun süredir pozisyonu olanlar içinse realizasyonlar kademeli şekilde denenebilir.

Hürriyet- bigpara















